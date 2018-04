27 aprile 2018- 15:16 Deraglia treno Savona-Torino

Torino, 27 apr. - (Adnkronos) - Un treno regionale partito da Savona e diretto a Torino è deragliato poco prima della stazione di Trinità, nel cuneese. L’allarme è scattato intorno alle 12.40. Immediati i soccorsi. Sul posto è intervenuto il 118 con una medicalizzata e 3 basi. A quanto si apprende ci sarebbero feriti lievi."Per la presenza sui binari di una gru privata esterna alla ferrovia, il locomotore e due carrozze di un treno regionale sono stati urtati durante il transito. A causa dell’urto, il treno è sviato nei pressi della fermata di Trinità'' si legge in una nota di Rfi sulle cause del deragliamento. ''La gru privata stava effettuando lavori esterni alla linea ferroviaria. È stata avviata un’inchiesta per accertare la dinamica dell’accaduto - riferisce Rfi - I viaggiatori del treno coinvolto sono stati accompagnati alla fermata di Trinità. La circolazione ferroviaria fra Fossano e Mondovì, sulla linea Torino-San Giuseppe di Cairo, è sospesa. Richiesta l’attivazione di servizio sostitutivo con autobus''.