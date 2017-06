DESIGN: GALIMBERTI E TALOCCI IN CORSA PER PRESIDENZA ADI

10 giugno 2017- 13:58

Milano, 10 giu. (AdnKronos) - Sarà eletto il 22 giugno a Milano dall'assemblea dei soci il nuovo presidente di Adi che, con un nuovo Comitato esecutivo, guiderà l'associazione per il prossimo triennio. Due i candidati alla presidenza, ciascuno con una lista per il Comitato esecutivo: Luciano Galimberti, presidente uscente che si candida al secondo mandato, e Giovanna Talocci, vicepresidente uscente.Nella stessa assemblea si svolgeranno anche le votazioni per l'elezione dei Comitati di coordinamento dei quattro dipartimenti dell'associazione: Progettisti, Imprese, Generale, Distribuzione e servizi. Adi è l'associazione che riunisce dal 1956 progettisti, imprese, ricercatori, insegnanti, critici, giornalisti intorno ai temi del design: progetto, consumo, riciclo, formazione. Dal 1954 promuove, il Premio Compasso d'Oro Adi, il più antico e autorevole premio mondiale di design. Il premio Compasso d'Oro viene assegnato sulla base di una preselezione effettuata dall'Osservatorio permanente del Design dell’Adi, costituito da una una commissione di esperti, designer, critici, storici, giornalisti specializzati, soci impegnati tutti con continuità nel raccogliere, anno dopo anno, informazioni e nel valutare e selezionare i migliori prodotti i quali vengono poi pubblicati negli annuari Adi Design Index