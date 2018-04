20 aprile 2018- 20:56 Design: Intesa Sanpaolo Casa, il fuorisalone entra in filiale

Milano, 20 apr. (AdnKronos) - Intesa Sanpaolo Casa apre le porte al fuorisalone. La giovane società di mediazione e intermediazione immobiliare del gruppo bancario, ospita nella centralissima filiale di piazza Cordusio a Milano - in occasione della 57esima edizione del Salone del Mobile - le 'Installazioni luminose' del designer Luca Trazzi. Un legame giunto al terzo anno e che questa volta offre a curiosi e appassionati la possibilità di godere di 'Dandelion', l'installazione - esposta alle Gallerie d'Italia per tutta la durata del Salone - "è uno spensierato inno alla vita e alla Primavera", che si traduce nel Tarassaco, comunemente conosciuto come soffione, e che "invita chiunque passa a liberare i desideri" per farli volare. "Quando ho proposto a Intesa Sanpaolo di aprirmi gli spazi per realizzare queste istallazioni è stata una sorpresa il fatto che abbiano detto di sì, ma è anche sintomo di una città, Milano, molto viva, dove gli operatori sono molto più ricettivi, capiscono il valore e il significato di aprire questi spazi, come ad esempio questa magnifica filiale", spiega il designer durante l'evento. "Il fatto che una banca che possiede una Galleria d'arte la apre a un'intera città è una cosa magnifica, regala a tutti la possibilità di godersi questi spazi magici che di solito sono chiusi al pubblico", aggiunge. Un legame quello tra real estate e architettura destinato a durare e fortemente sostenuto da Anna Carbonelli, amministratore delegato e direttore generale di Intesa Sanpaolo Casa. "Noi quest'anno abbiamo un'iniziativa nostra, celebriamo questo evento di fuorisalone, mentre il gruppo è già per il secondo anno partner istituzionale del Salone del Mobile", a sottolineare "la grande attenzione che sempre poniamo a realtà di questo tipo. Noi aiutiamo le aziende a crescere, a strutturarsi e andare anche sui mercati esteri e assistiamo anche le aziende del design, come italiani abbiamo la leadership indiscussa in questo settore".