12 marzo 2019- 17:00 Design: Magoni, 'con Salone Mobile Palazzo Lombardia diventa hub creatività'

Milano, 12 mar. (AdnKronos) - In occasione del Salone del Mobile, che si terrà a Milano tra un mese, dal 9 al 14 aprile, gli spazi istituzionali di Palazzo Lombardia si trasformeranno in un vero e proprio 'hub della creatività'. E' infatti in programma un ricco calendario di iniziative, eventi, mostre ed approfondimenti dedicati al design, settore trainante per l'economia lombarda e nazionale. "Regione Lombardia -spiega Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda- crede fermamente nel design quale driver di attrattività del territorio. Tra gli obiettivi del mio assessorato c'è la valorizzazione della creatività dei giovani designer".Il percorso è "iniziato con l'hackathon design 2018, tenutosi lo scorso dicembre, che ha coinvolto oltre 120 studenti delle scuole di design e professionisti under 35, provenienti da 17 Paesi diversi, per dar vita a progetti innovativi che rendano la sede istituzionale della Regione un luogo riconosciuto e identificabile, un vero e proprio landmark".