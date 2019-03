12 marzo 2019- 17:00 Design: Magoni, 'con Salone Mobile Palazzo Lombardia diventa hub creatività' (2)

(AdnKronos) - Tra le iniziative regionali previste nel corso della Settimana del Design, vi saranno anche le premiazioni dei partecipanti all'hackathon e la presentazione delle 20 idee progettuali selezionate nell'ambito del bando 'Design Competition - Expo Dubai 2020', dedicato a giovani designer che, in collaborazione con imprese del settore, realizzeranno i prototipi sul tema 'connecting spaces' che saranno esposti a Expo Dubai 2020. "Il mio assessorato -avverte Magoni- è impegnato inoltre nella realizzazione di un 'Fuorisalone diffuso' per far sì che un evento attualmente prettamente milanese possa, in futuro, coinvolgere l'intera Regione e diventare così una rassegna estesa a tutto il suo territorio. Penso ad appuntamenti e kermesse nelle principali città d'arte lombarde e luoghi più attrattivi della regione". Per iniziare, "il nostro obiettivo è quello di realizzare nel 2019 due eventi sul territorio regionale in periodi diversi da quello del Fuorisalone di Milano e per fare questo abbiamo lanciato una manifestazione d'interessi per la raccolta di proposte da soggetti pubblici e privati, anche in partnership, che -conclude l'assessore- si chiuderà il 30 aprile 2019".