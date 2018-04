18 aprile 2018- 18:40 Design: minimal e leggerissima, libreria Claro vince Intesa Sanpaolo Award

Milano, 18 apr. (AdnKronos) - Una libreria in stile minimal composta di assi in compensato di betulla del peso totale di circa otto chili, assemblate a incastro come un puzzle. Si chiama Claro ed è il progetto vincitore dell'Intesa Sanpaolo Award, il premio organizzato dall'istituto di Ca' de Sass in occasione del Salone del Mobile di Milano, per incoraggiare lo sviluppo del talento nei giovani designer. La cerimonia di consegna del riconoscimento si è tenuta questo pomeriggio nell’Arena del SaloneSatellite, al padiglione 13-15 di Rho FieraMilano.Il progetto, spiega all'Adnkronos Miguel Angel Jimenez, ideatore dell'opera con lo studio Mutarq, "è nato come un gioco di incastri; abbiamo pensato che ci sono tantissimi progetti realizzati come i puzzle, ma ci siamo detti 'possiamo fare ancora di più'. Così abbiamo scelto il legno, un compensato di betulla che è un materiale molto antico e lo abbiamo declinato in chiave ultramoderna: cercare il modo per coniugare il tutto è stato davvero molto interessante ".Trentaquattro anni, nato a Città del Messico, Jimenez ha conseguito nel 2013 un master in Industria e Design al Politecnico di Milano. Un patrimonio di conoscenze di cui ha fatto tesoro, portandolo con sé nel suo Paese d’origine e che gli ha consentito di conquistare la giuria, presieduta dal senior curator del Moma di New York Paola Antonelli e composta da importanti nomi del settore, oltre al presidente del Salone del Mobile Claudio Luti e al numero uno di FederlegnoArredo, Emanuele Orsini.