18 aprile 2018- 18:40 Design: minimal e leggerissima, libreria Claro vince Intesa Sanpaolo Award (2)

(AdnKronos) - Al giovane designer è stata consegnata una sfera incisa dal designer Luca Trazzi che richiama l’installazione Dandelion, che resterà esposta alle Gallerie d’Italia per tutta la durata del Salone, e un assegno di 5mila euro che, assicura, gli consentirà di finanziare la sua attività per continuare a dare forma alle sue idee: "I soldi serviranno innanzitutto a continuare a sviluppare nuovi prodotti", spiega. Anche perché "ciò che noi, come giovani designer, desideriamo di più è avere l'opportunità di tradurre le nostre idee in oggetti reali". Per fare questo "servono molte risorse". Oltre al fatto che "amiamo molto le nuove sfide e questo premio ci consentirà di trovare nuove ispirazioni anche da questo stesso evento, che è veramente molto bello".Per gli organizzatori del premio, un obiettivo centrato: "Girare tra gli stand, all'interno del SaloneSatellite, è un vero piacere - afferma Antonio Pascazio, direttore commerciale Imprese Milano e provincia di Intesa Sanpaolo -. Qui si respira aria di innovazione, ma anche voglia e speranza di costruire un futuro migliore".