DESIGN: NUOVO MONOMARCA B&B A SHANGHAI

6 febbraio 2018- 16:35

Milano, 6 feb. (AdnKronos) - B&B Italia inaugura un nuovo store monomarca a Shanghai in partnership con Area Living. Lo spazio si trova a Xintiandi, uno dei quartieri più esclusivi della città, dove sorgono casette vintage ricostruite o ristrutturate secondo l’architettura tradizionale cinese del ‘sikumen’. Il nuovo store, realizzato dallo Studio Antonio Citterio Patricia Viel, rappresenta la prima applicazione in Asia dei materiali e delle tipologie del nuovo concept espositivo introdotto per la prima volta nello showroom del quartier generale di B&B Italia a Novedrate, utilizzato successivamente nei flagship di New York Madison Avenue, Parigi e Londra. Il negozio, che occupa una superficie totale di circa 700 metri quadri, si sviluppa su due livelli, collegati da una scenografica scala circolare; al livello inferiore viene presentata la collezione B&B Italia, mentre a quello superiore le collezioni Maxalto