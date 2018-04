21 aprile 2018- 19:56 Design: Orsini a Di Maio, attenzione a bonus mobili

Rho (Mi), 21 apr. (AdnKronos) - “A Luigi Di Maio ho chiesto attenzione al nostro settore e ad incentivi come il bonus mobili, che ha fatto bene all'economia e alle tasce degli italiani". Così il presidente di FederlegnoArredo, Emanuele Orsini, oggi in occasione della visita al salone del Mobile, tra i padiglioni della Fiera di Rho, al leader del M5S, Luigi di Maio. "Il bonus mobili ha mosso acquisti per 4,5 miliardi di euro e ha interessato circa 280 contribuenti nel solo 2016. È una manovra fondamentale per mantenere in attivo il mercato” ha ricordato Orsini.