DESIGN: REBRANDING PER VARENNA, ANCHE CUCINE SI CHIAMERANNO POLIFORM

15 febbraio 2018- 19:41

Milano, 15 feb. (AdnKronos) - Rebranding per il marchio di cucine Varenna, che si chiameranno anch'esse Poliform, come il resto della produzione del gruppo. Lo annunciano Alberto Spinelli, Aldo Spinelli e Giovanni Anzani, amministratori delegati della società. "Abbiamo deciso di convergere in un unico brand in grado di esprimere al meglio i valori e le caratteristiche di un’azienda proiettata verso il futuro. Una scelta sicuramente coraggiosa, parte di una più grande ed ambiziosa trasformazione, che contribuirà - spiegano - in modo determinante alla crescita dell’azienda". "Abbiamo individuato nel marchio Poliform - aggiungono - il luogo concettuale di convergenza tra storia passata e futuro dell’azienda in grado di proiettarne quei valori intangibili che ne fanno un punto di riferimento nel mondo del design. Siamo certi, perciò, che il passaggio ad un unico forte brand ci garantirà grandi vantaggi in termini di copertura del mercato, di migliore allocazione delle risorse interne e di incisività delle campagne a beneficio di tutte le linee produttive".Fondata nel 1950 e da sempre riconosciuta come uno dei brand italiani più propositivi dell’arredo cucina, Varenna entra a far parte della realtà Poliform nel 1996. Il gruppo diventa internazionale, ma fortemente radicato nel distretto della Brianza con sette unità produttive, 750 punti vendita e 75 monobrand in 88 Paesi nel mondo.