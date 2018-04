17 aprile 2018- 20:10 DESIGN: TRENORD, 15MILA IN TRENO AL SALONE DEL MOBILE, +9% SU MALPENSA EXPRESS

Milano, 17 apr. (AdnKronos) - Sono oltre 15mila i visitatori che hanno raggiunto in treno l’esposizione a Rho Fiera Milano oggi, nella prima giornata di apertura. E le stazioni milanesi del Passante ferroviario, riferisce Trenord, hanno registrato una crescita del 20% per il Fuorisalone: in aggiunta ai normali flussi, durante tutta la giornata oltre 30mila appassionati di design e turisti hanno utilizzato il treno per raggiungere gli eventi nel cuore della città. Rispetto alla giornata di lunedì dell'anno scorso, ad esempio, è cresciuto del 9% il numero dei viaggiatori che ha utilizzato il collegamento Malpensa Express per raggiungere il centro di Milano. Ogni giorno sono 268 le corse Trenord che fermano alla stazione di Rho Fiera: sono i treni delle linee suburbane S5 Varese-Milano-Treviglio; S6 Novara-Milano-Treviglio; S11 Chiasso-Como-Milano-Rho e delle linee regionali Varese-Milano; Domodossola-Milano; Arona-Milano; Luino-Milano. Nel weekend di sabato 21 e domenica 22 saranno invece oltre 200 le corse che serviranno il polo fieristico internazionale.Per spostarsi fra gli eventi del Fuorisalone è possibile utilizzare anche il Passante ferroviario di Trenord, che collega le stazioni di Certosa e Villapizzone o di Bovisa con le fermate di Lancetti, Porta Garibaldi, Repubblica, Porta Venezia, Dateo, Porta Vittoria e quelle di Forlanini o Rogoredo.