28 settembre 2018- 17:03 Design: una mostra conclude workshop di Iuav e Fondazione di Venezia (4)

(AdnKronos) - Nell’ambito del product design, il laboratorio di Giampaolo Allocco con DE RIGO ha offerto l’opportunità di conoscere il settore dell’occhialeria e ragionare per capire come un oggetto sostenibile possa comunicare questo valore all’utente finale.Nel workshop “Ex-Porre”, Gabriele Toneguzzi ha invece guidato gli studenti sul concetto del tirar fuori e ricercare le modalità innovative per mettere in mostra materiali di diversa natura e tipologia insieme a DEIRON. La valorizzazione del verde collettivo attraverso l’arredo urbano è stato al centro di “ElementaRes”. Il laboratorio guidato da Alessandro Masturzo ha messo a fuoco soluzioni funzionali e producibili con le tecnologie aziendali di STL.Il gruppo “Open Care” ha poi ripensato insieme a Omri Revesz il sistema farmaceutico attuale per creare una piattaforma alternativa basata sul modello peer-to-peer e ridefinire i rituali del rapporto uomo-salute.