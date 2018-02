DEUTSCHE BANK: IN 2017 RIDUCE PERDITE A 0,5 MLD, UTILE ANTE TASSE A 1,3 MLD (2)

2 febbraio 2018- 09:49

(AdnKronos) - Nel 2017 i ricavi sono diminuiti del 12% a 26,4 miliardi, con tutte le divisioni in calo. Nel quarto trimestre dell'esercizio, Deutsche Bank ha registrato una perdita netta di 2,2 miliardi di euro, dovuta principalmente agli effetti della riforma fiscale Usa che si confronta con il risultato negativo per 1,9 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno. "Nel 2017 abbiamo registrato il primo utile ante tasse da tre anni a questa parte nonostante il contesto di mercato impegnativo, bassi tassi di interesse e ulteriori investimenti in tecnologia e controlli", dichiara il ceo della banca tedesca, John Cryan, sottolineando come per effetto della riforma fiscale americana il gruppo ha registrato un risultato in perdita per l'intero anno. "Crediamo - ha detto - di essere saldamente sulla strade per produrre crescita e più alti ritorni con una disciplina sostenuta su costi e rischi".