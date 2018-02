DEUTSCHE BANK: PERITI è NUOVO RESPONSABILE PRIVATE BANKING ITALIA

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - Eugenio Periti è il nuovo Responsabile del Private Banking di Deutsche Bank in Italia, il Canale dedicato alla gestione dei grandi patrimoni. Ad annunciarlo in una nota è il gruppo bancario tedesco. Nel suo nuovo incarico Periti riporterà a Silvio Ruggiu, Head of Advisory Clients, la nuova business proposition che, all’interno della Divisione Private & Commercial Clients dell’Istituto, guidata da Mario Cincotto, offre servizi di banca “Premium” e consulenza evoluta al segmento Private e Pmi. Eugenio Periti, 46 anni, proviene da Monte dei Paschi di Siena dove dal gennaio 2017 ricopriva il ruolo di Head of Private Banking, Family Office and Wealth Management e dove era già stato Responsabile dell’Area Private Banking. Periti vanta una lunga esperienza nel Private di diverse primarie realtà bancarie. Entrato nel Gruppo Credem nel 1990, dove negli anni ha ricoperto vari ruoli di responsabilità, nel 2001 ha assunto l’incarico di Direttore Marketing, con delega al commerciale, di Banca C. Steinhauslin & C, realtà specializzata nel comparto Private Banking del Gruppo Montepaschi. Nel 2004, con la fusione di Banca Steinhauslin in Banca MPS, ha assunto la responsabilità della struttura di Marketing Private e successivamente del Mercato Private Banking del Gruppo bancario MPS. In Deutsche Bank, Periti avrà l'obiettivo di sviluppare ulteriormente il Canale Private in Italia, puntando su un modello di servizio che, grazie alle sinergie con gli altri Canali e la diffusa expertise dell’Istituto, permette ai Private Banker una gestione attiva dei bisogni di clienti sempre più sofisticati, consapevoli delle proprie scelte d’investimento e della necessità di tutelare e far crescere il proprio patrimonio, personale e aziendale.