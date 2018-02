DEUTSCHE BANK: PERITI è NUOVO RESPONSABILE PRIVATE BANKING ITALIA (2)

6 febbraio 2018- 17:43

(AdnKronos) - Ed è proprio per rispondere al meglio alle nuove esigenze di questi clienti che è nata la proposition 'Advisory Clients', che unisce in un’unica piattaforma la competenza dei Consulenti Finanziari di Finanza & Futuro a quella dei Private Banker e dei Business Banker e che nei primi mesi di attività ha già raggiunto risultati molto positivi, chiudendo il 2017 con circa 600 milioni di crescita netta di nuove attività. Eugenio Periti subentra a Sandro Daga, responsabile della divisone dal 2012 che nel corso di questi anni ha contribuito alla ridefinizione del modello di business, allo sviluppo della consulenza avanzata, alla progettazione di percorsi formativi all’avanguardia per l’aggiornamento professionale dei Private Banker, all’implementazione di novità e strumenti digitali per migliorare la gestione della clientela Private. Sandro Daga assume a pieno titolo la responsabilità della Regione Advisory ‘Milano’, un’area territoriale tra le più grandi d’Italia e cruciali nella strategia della Banca. Ruggiu, congratulandosi con Periti al quale va un sincero benvenuto, sottolinea come "la sua profonda conoscenza del settore rappresenti un asset strategico per continuare lo sviluppo del Canale, puntando a un modello di servizio sinergico con le diffuse expertise dell’Istituto per rispondere alle nuove esigenze di una clientela sempre più attenta e sofisticata”. Cincotto, a capo della Divisione Private & Commercial Clients di Deutsche Bank, evidenzia come "le nomine di Periti e di Daga si inseriscono nella strategia di investimenti e di continua crescita della proposition ‘Advisory Clients’ la divisione che supporta la clientela Private e le pmi con servizi evoluti e consulenza di alto livello. Considerata la loro lunga esperienza e la conoscenza approfondita del mercato italiano, sono certo che il loro incarico contribuirà a rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento nel Paese".