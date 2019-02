10 febbraio 2019- 20:54 Di Battista vs Formigli

Roma, 10 feb. (AdnKronos) - Scambio via Facebook tra Alessandro Di Battista e Corrado Formigli. Il dirigente M5S si è lamentato della "disparità di trattamento", riservata a lui e a Giampaolo Pansa da parte di Piazza Pulita. "Non mi indignano le scemenze di questo trombone incattivito dalla vita, mi indigna la disparità di trattamento - scrive Di Battista su Fb a proposito dell'intervento di Pansa -. Formigli quando nominai De Benedetti parlò di fair play, provò a interrompermi, disse che era poco elegante ma oggi tace di fronte all'insulto libero verso gli esponenti del Movimento 5 Stelle". "L'intero sistema mediatico (salvo rare eccezioni) sta dando il peggio di sé. Io non faccio altro che leggere menzogne, attacchi scomposti, fake news di ogni tipo e vedo una disparità di trattamento senza precedenti. E' una vergogna. Ho solo un modo per denunciare tutto questo: evitare di partecipare a programmi condotti in tal modo. A voi le valutazioni. Buon fine settimana", conclude.Un post a cui ha replicato Formigli, conduttore di Piazza Pulita, sempre via Fb: "Ad Alessandro Di Battista non è piaciuto che Piazza Pulita abbia ospitato Giampaolo Pansa e le sue durissime critiche al governo. A Di Battista sarebbe probabilmente piaciuto che censurassi Pansa. Questo nel mio programma non succede e non succederà mai (...) L'attacco di Di Battista è corredato dal solito montaggio fazioso nel quale si evidenziano alcuni momenti e se ne omettono altri". Inoltre, ricorda Formigli, "allora, quando Di Battista fu ospite da me, godeva dell’insindacabilità delle sue parole in quanto parlamentare, cosa volete che gliene importasse della precisione dei fatti richiamati? Già in altra occasione, in collegamento da una piazza, l'onorevole mostrò il disegno di una piovra che rappresentava la rete intricata di reati e indagini a carico di esponenti del Pd". "Peccato che per alcuni di quei reati nel frattempo fossero arrivate le assoluzioni. Peccato per noi, che subimmo conseguenze legali mentre Di Battista si godeva lo scudo dell'immunità. Immunità che molto probabilmente sarà riconosciuta anche al ministro Salvini sul caso Diciotti. Col voto favorevole del partito di Di Battista".