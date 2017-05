DI NUOVO SASSI DAL CAVALCAVIA, DENUNCIATI CINQUE MINORENNI A PISTOIA

11 maggio 2017- 10:52

Pistoia, 11 mag. - (AdnKronos) - Lanciano un sasso su un'auto da un cavalcavia, identificati e denunciati i ragazzi protagonisti dei reati di attentato alla sicurezza dei trasporti e lancio pericoloso di cose, di cui ora sono accusati. I carabinieri della stazione di Lamporecchio (Pistoia) hanno denunciato alla Procura dei minori di Firenze cinque minorenni per lancio di oggetti da un cavalcavia pedonale sovrastante via Matteotti. I carabinieri erano stati chiamati nella tarda serata di sabato scorso, da una automobilista in transito nella via la cui auto era stata colpita da un piccolo oggetto, probabilmente un sasso o una pigna, e i ragazzi erano stati individuati da una pattuglia della stazione che era in zona e che era immediatamente intervenuta. La vettura della richiedente non presentava evidenti danni e la donna si è riservata di sporgere querela. Ma il lancio di oggetti su mezzi in transito è, al di là degli effetti, un reato perseguibile d'ufficio e i cinque ragazzi, tutti studenti di 14 e 15 anni, tre dei quali residenti a Lamporecchio e due a Larciano, al termine degli accertamenti svolti, sono stati denunciati alla Procura dei minori per attentato alla sicurezza dei trasporti e lancio pericoloso di cose.