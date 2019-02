6 febbraio 2019- 11:15 Dia: direttore gen. Governale in visita al Centro Operativo di Padova

Padova, 6 feb. (AdnKronos) - Il Direttore della DIA, Generale Giuseppe Governale ha fatto visita al Centro Operativo di Padova ed alle locali autorità, tra le quali il prefetto Renato Franceschelli ed il Comandante Interregionale dei Carabinieri del Veneto gen. Enzo Bernardini, con i quali ha avuto modo di esaminare il “quadro di situazione” sul contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa nel tessuto produttivo della provincia ed il ruolo della D.I.A, quale strumento specializzato e di raccordo tra le varie componenti in campo.Alla presenza del Capo Centro di Padova, Col. Carlo Pieroni, il Direttore si è intrattenuto con il personale del Centro, con il quale ha trattato le tematiche inerenti il “core business” della DIA, costituito dalle indagini sulla criminalità organizzata e dalle misure di prevenzione patrimoniali.Nell’occasione, commentando i positivi risultati ottenuti dal Centro Operativo nell’attività di P.G. e di monitoraggio di soggetti a rischio, il Direttore ha infine esaminato le strategie più idonee al contrasto della criminalità organizzata, che in Triveneto assume sembianze e comportamenti molto differenti da quelli delle regioni di provenienza. E’ stata in particolare sottolineata l’importanza dell’analisi della presenza nel territorio di soggetti ed imprenditori che presentano profili di vicinanza diretta o indiretta con famiglie criminali del Sud, desunta dal monitoraggio operato dai Gruppi Interforze, costituiti nelle varie Prefetture.