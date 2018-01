DIAMANTI: TAR LAZIO FISSA DISCUSSIONE MERITO RICORSO DPI, UDIENZA IL 17 OTTOBRE/RPT (2)

23 gennaio 2018- 18:54

(AdnKronos) - Sacchi sottolinea che "in questi mesi, in silenzio, abbiamo continuato a lavorare per far piena luce sulla vicenda. In particolare abbiamo dato incarico a illustri professionisti e docenti di primarie università italiane di elaborare perizie indipendenti, coinvolgendo anche esponenti di alcune Borse internazionali dei diamanti e di organismi di controllo competenti". L'ad di Dpi sottolinea che "i risultati di tali perizie hanno confermato e, anzi, rafforzato la correttezza di Dpi verso i clienti e in particolare delle informazioni divulgate circa la congruità del listino prezzi utilizzato e le raffigurazioni grafiche sull’andamento del mercato dei diamanti. Anche in riferimento alle rivendite, tali perizie hanno ampiamente dimostrato la veridicità di quanto da noi affermato". Secondo l'Agcm, le quotazioni di mercato dei diamanti indicate da Dpi e Idb erano i prezzi di vendita liberamente determinati dai professionisti "in misura ampiamente superiore al costo di acquisto della pietra e ai benchmark internazionali di riferimento", principalmente Rapaport e Idex. Inoltre l’andamento delle quotazioni era l’andamento del prezzo di vendita delle imprese annualmente e progressivamente aumentato dai venditori e le prospettive di liquidabilità e rivendibilità erano "unicamente legate alla possibilità che il professionista trovasse altri consumatori all’interno del proprio circuito". Infine le due società hanno inviato all'Antitrust le relazioni di ottemperanza richieste dall'autorità entro la fine dello scorso dicembre per comunicare le azioni intraprese per conformarsi alla parte dispositiva della delibera. Le due relazioni sono ora al vaglio degli uffici competenti dell'Agcm.