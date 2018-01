DICAPRIO NEL PROSSIMO FILM DI TARANTINO

13 gennaio 2018- 13:45

Los Angeles, 13 gen. (AdnKronos/dpa) - Tarantino chiama e DiCaprio risponde. Il divo statunitense entra ufficialmente nel cast del prossimo film di Tarantino, che lo ha già diretto in 'Django Unchained'. Lo hanno riferito pubblicazioni specializzate statunitensi.Il film sarebbe ambientato a Los angeles nel 1969 e intreccerebbe più piani narrativi, fra i quali quello della vicenda dell'uccisione dell'attrice Sharon Tate e altre persone da parte dei seguaci di Charles Manson. DiCaprio interpreterebbe il ruolo di un attore in cerca di scritture a Hollywood.L'uscita del film negli Usa è prevista nell'agosto del 2019, in coincidenza con il 50esimo anniversario della morte di Tate. L'inizio delle riprese è previsto per quest'anno. Il cast sarebbe ancora da completare e la produzione starebbe trattando con Tom Cruise e Brad Pitt. Margot Robbie sarebbe in predicato per il ruolo di Tate.