18 marzo 2019- 18:11 Diciotti: capo gabinetto Viminale, 'allarme generalizzato, frontiere vanno protette'

Palermo, 18 mar. (AdnKronos) - "C'è un allarme generalizzato, in questo caso non lo sapevamo perché non avevamo un allarme specifico, però... però diciamo il modello di comportamento tiene conto anche di questo, quindi non è solo al di là della comunicazione politica, non li voglio fare arrivare perché non li voglio perché sono stranieri, ecco c'è il tema di proteggere le frontiere, la protezione delle frontiere anche dalla possibile verificazione di cortocircuiti di questo tipo". Così, il capo di gabinetto del Viminale, Prefetto Matteo Piantedosi, interrogato dai giudici del Tribunale dei ministri di Catania sul caso della nave Diciotti, che vede indagato il ministro Salvini per sequestro di persona.