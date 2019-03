18 marzo 2019- 19:37 Diciotti: Tribunale ministri, 'discrezionalità gestione migranti incontra limiti'

Palermo, 18 mar. (AdnKronos) - "La Corte costituzionale in diverse circostanze ha avuto modo di evidenziare che la discrezionalità nella gestione dei fenomeni migratori incontra chiari limiti, sotto il profilo della conformità alla Costituzione e del bilanciamento di interessi di rilievo costituzionale, nella ragionevolezza, nelle norme di trattati internazionali che vincolano gli Stati contraenti, e soprattutto, nel diritto inviolabile della libertà personale". Ne sono convinti i giudici del Tribunale dei ministri di Catania che hanno chiesto l'autorizzazione a procedere per Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona nell'ambito dell'inchiesta sulla nave Diciotti.