DIESELGATE: CONSUMATORI SVIZZERI CHIEDONO RISARCIMENTO A VW E AMAG

29 dicembre 2017- 12:25

Roma, 29 dic. (AdnKronos/Ats) - La fondazione svizzerotedesca dei consumatori Sks ha inoltrato al Tribunale del commercio del canton Zurigo una richiesta di risarcimento per circa 6000 proprietari di auto residenti in Svizzera per la vicenda legata al Dieselgate. La Sks esige dal gruppo Volkswagen e dall'importatore Amag indennizzi adeguati per gli automobilisti lesi nell'ambito dello scandalo delle emissioni di CO2 truccate. Le auto erano vendute a priori a un prezzo maggiore poiché giudicate ecologiche, ha detto SKS, spiegando l'azione giudiziaria in una nota. A causa della manipolazione delle emissioni di gas, la fondazione stima un danno medio del 15% sul prezzo di un'auto nuova, senza contare che le vetture hanno perso ulteriormente valore anche sul mercato dell'usato. Né Volkswagen né Amag, importatore di veicoli Vw in Svizzera, sono stati disponibili a negoziare con la Sks sul risarcimento dei danni finanziari dei clienti, si legge nel comunicato della fondazione. L'inoltro della richiesta di risarcimento danni era da mesi pianificata per fine dicembre, poiché a partire da gennaio 2018 esiste il rischio di prescrizione. Circa 2000 persone in un sondaggio della scorsa estate si erano dette interessate a partecipare alla denuncia e questa era anche la soglia minima fissata dalla fondazione. Lo scorso 13 settembre la Sks aveva annunciato che in meno di una settimana 1.600 proprietari di veicoli lesi avevano deciso di chiedere indennizzi, superando le attese. Prima delle feste, le adesioni erano salite a 5.000.