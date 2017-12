DIESELGATE: CONSUMATORI SVIZZERI CHIEDONO RISARCIMENTO A VW E AMAG (2)

29 dicembre 2017- 12:25

(AdnKronos/Ats) - Già in settembre la Fondazione svizzerotedesca dei consumatori aveva sporto denuncia a Zurigo contro Volkswagen e Amag, ritenendo che questi ultimi avessero ingannato gli automobilisti e violato il diritto svizzero. In quell'occasione avevano chiesto indennizzi da 3000 a 7000 franchi per veicolo. Il rischio finanziario per una causa singola in Svizzera è sproporzionatamente grande, per questo motivo in casi del genere la maggior parte dei clienti rinuncia ad adire le vie legali, spiega la Sks. Le cause collettive nella Confederazione non sono consentite. La fondazione ha quindi sviluppato con i suoi avvocati un sistema che combina diversi strumenti legali. Tutte le più grandi assicurazioni di protezione giuridica in Svizzera sostengono e coordinano questa causa e consigliano i proprietari di auto interessati. Inoltre, si fanno carico per i loro clienti dei costi processuali, precisa Sks. La Federazione romanda dei consumatori (Frc) ha da parte sua inoltrato circa 2000 richieste di risarcimento contro VW al tribunale di Brunswick (Germania). Per lanciare la propria raccolta di adesioni, la FRC ha aderito all'azione avviata dall'ufficio europeo dei consumatori, rappresentato dallo studio di avvocati Hausfeld, già noto negli Usa per i suoi successi in questo genere di cause. La richiesta di risarcimento è stata condotta tramite la piattaforma web myRight, che si assumerà anche i rischi di un insuccesso.A livello mondiale, Volkswagen ha installato il software manipolato - che segnalava emissioni al ribasso rispetto alla realtà - su circa 11 milioni di veicoli. Nel settembre 2015, di fronte alle accuse delle autorità americane, l'azienda tedesca ha ammesso di aver manipolato su vasta scala i test sui gas di scarico: le automobili in questione inquinavano molto più di quanto indicato nelle prove. Finora lo scandalo è costato a VW oltre 25 miliardi di euro tra multe e risarcimenti. In Svizzera i clienti coinvolti nel cosiddetto Dieselgate sono circa 180.000. L'aggiornamento del software delle auto in Svizzera è nel frattempo terminato.