3 marzo 2019- 13:09 Difesa: 26 gennaio 'Giornata dell'Alpino', eroi nella campagna di Russia/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Il 26 gennaio, dopo nove giorni di marcia e venticinque battaglie di sfondamento e retroguardia, una sorta di disperata avanzata all’indietro, gli alpini della Tridentina, unica delle divisioni italiane ancora in grado di combattere, alla testa di una colonna di 40.000 uomini quasi tutti disarmati e in parte congelati, giunsero davanti a Nikolajewka e riuscirono ad aprire un varco fra le linee sovietiche, consentendo il completamento della ritirata. E nel marzo 1943 i superstiti dell'Armir poterono essere rimpatriati. La sua forza complessiva all'inizio dell'offensiva russa di dicembre era di circa 220.000 uomini. Dopo la ritirata, dal Don sino alla cittadina di Gomel, mancavano all'appello oltre 90.000 uomini. Altri trentamila furono i feriti e congelati. Su 57.000 uomini del Corpo d'armata alpino 34.670 non tornarono; i feriti e congelati furono 9.400. Gli autori della proposta di legge ne auspicano una "rapida approvazione" con "un'ampia convergenza, considerato l’amore che gli italiani hanno sempre manifestato per gli alpini e quello che gli alpini hanno sempre manifestato per l’Italia".