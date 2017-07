DIFESA: CROSETTO, PREPARARSI A PROGRAMMA COMUNE, AZIENDE DEVONO CRESCERE

6 luglio 2017- 17:03

Roma, 6 lug. (AdnKronos) - L'industria della difesa deve farsi trovare pronta all'appuntamento della difesa unica europea perché "non rimarranno tutti gli attori che sono in piedi". E' il monito che arriva dal presidente dell'Aiad, l'associazione delle aziende dell'aerospazio e difesa, Guido Crosetto, al termine del suo mandato triennale, parlando al convegno sull'industria della difesa italiana tra prospettive, rischi e opportunità. "Le nostre aziende si stanno muovendo, come Leonardo e Fincantieri. Ma perché il nostro sia un sistema vincente, dobbiamo far crescere le altre aziende, trovare il modo per mettere insieme energie, fatturati, teste ed aziende per evitare che la marea tra qualche anno spazzi tutti". Per Crosetto, "il punto di partenza rimane quello della spesa pubblica". "Preservare le tecnologie e le competenze del settore attraverso scelte strategiche del Paese e cosa deciderà di fare nei prossimi anni", ha detto.