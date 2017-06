DIFESA: 'IL PERICOLO CORRE IN RETE', DOMANI CONVEGNO ALLA CAMERA

14 giugno 2017- 16:30

Roma, 14 giu. (AdnKronos) - Domani, dalle 9,30 alle 13, si terrà presso la nuova Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati il convegno internazionale “Il pericolo corre in rete: la nuova frontiera della minaccia cibernetica”, organizzato dalla Delegazione italiana all’Assemblea parlamentare della Nato, in collaborazione con il Centro studi americani. L’evento -spiega un comunicato- è parte di un ciclo di incontri inaugurato dalla Delegazione Nato nel 2015 per stimolare il dibattito italiano sui temi della sicurezza cibernetica. L’appuntamento si articolerà in tre sessioni: alla prima “Il lato oscuro del web”, moderata dalla giornalista di Sky Tg24 Federica De Sanctis, interverranno Alessandro Armando, professore del Dipartimento di Informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi (Dibris) dell’ Università di Genova; Arije Antinori, del Cri.Me.Lab della Sapienza; Kieran L. Ramsey, Attaché legale dell'Fbi dell’Ambasciata americana a Roma.