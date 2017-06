DIFESA: 'IL PERICOLO CORRE IN RETE', DOMANI CONVEGNO ALLA CAMERA (2)

14 giugno 2017- 16:30

(AdnKronos) - Alla tavola rotonda “Come proteggere l’economia”, moderata da Michele Pierri, direttore dell’Agenzia Cyber Affairs, prenderanno parte Luigi Piantadosi, Direttore Europa e Nato di Lockheed Martin; Andrea Campora, Senior vice president per Cyber security and Ict Solutions Lob di Leonardo; Marco Carrai, presidente di Cmc Labs and Cys4; Sergio Jesi, vice presidente di Elettronica SpA e Gianni Cuozzo, Ceo di Aspisec. Alla terza sessione “Strategie e strumenti a confronto”, moderata dalla giornalista del Tg1 Barbara Carfagna, interverranno Frank J. Cilluffo, direttore del Center for Cyber and Homeland Security (C.C.H.S.) della George Washington University; Heli Tiirmaa-Klaar, capo coordinamento politiche Cyber del Servizio europeo per l’Azione esterna (Seae); Iddo Moed, Capo della Cyber Unit del ministero degli Affari esteri di Israele; Enrico Savio, vice direttore vicario del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis); Claudio Graziano, capo di stato maggiore della Difesa. I lavori saranno aperti da Andrea Manciulli, presidente della delegazione Nato, e Paolo Messa, direttore Centro studi americani. Le conclusioni saranno affidate al ministro della Difesa, Roberta Pinotti. L’evento sarà trasmesso in diretta webtv.