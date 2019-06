7 giugno 2019- 14:59 **Difesa: Mattarella, 'a Forze Armate servono mezzi moderni e adeguati'**

Roma, 7 giu. (AdnKronos) - Il recente varo della Nave Trieste è stato "un momento significativo" , perchè "il varo è sempre un momento emozionante", ma quello "di una nave di quelle dimensioni, di quella portata, di quelle capacità operative, è stato particolarmente emozionante. Ed è stato un momento che ha sottolineato l'impegno della Repubblica per la Marina e la consapevolezza dell'esigenza che la Marina -come le altre Forze Armate- ha bisogno di continuo sostegno per l’aggiornamento, l’ammodernamento, per avere mezzi adeguati". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il capo di stato maggiore, Valter Girardelli, e una rappresentanza della Marina militare, in occasione della Festa del Corpo.