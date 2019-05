29 maggio 2019- 20:57 Difesa: Salvini, 'occorre investire di più'

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - "Sarò presente alla celebrazione del 2 giugno. Occorre investire di più, spendere nella difesa. Anche perché ogni euro investito in difesa ne moltiplica 5 come giro d'affari. Tagliare al settore difesa significa restare indietro e dover dipendere da altri". Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb.