14 marzo 2019- 16:58 Difesa: Savino (FI), 'Governo compromette sicurezza nazionale'

Roma, 14 mar. (AdnKronos) - “L’Italia è fra i Paesi Nato che spende di meno per la Difesa, l’1,15% del Pil, mentre l’obiettivo prefissato dall’Alleanza atlantica è il 2%. Se a questo si aggiungono i dubbi di una parte della maggioranza che vorrebbe rivedere gli accordi fatti sugli F35, l’isolamento del nostro Paese in Europa, il memorandum con la Cina a causa del quale il premier Conte ci sta allontanando dai nostri storici amici e alleati, gli Stati Uniti, l’annuncio confuso e poi ritirato del ritiro unilaterale del nostro contingente dall’Afghanistan, mi domando se il governo non stia compromettendo la nostra sicurezza nazionale". Lo afferma la deputata di Forza Italia, Elvira Savino."È forse utile ricordare alla maggioranza di governo che si professa sovranista - prosegue l'azzurra - che senza sicurezza nazionale, senza Difesa, non c’è sovranità”.