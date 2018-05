2 maggio 2018- 12:32 Difesa: Sipri, in 2017 spese militari mondiali a 1.739 mld dlr (+1,1%)

Roma, 2 mag. (AdnKronos) - Le spese militari a livello mondiale hanno toccato 1.739 miliardi di dollari nel 2017, in crescita dell'1,1% rispetto al 2016: rappresentano il 2,2% del pil mondiale, ossia 230 dollari per persone. Le spese militari della Cina sono ancora aumentate proseguendo il trend degli ultimi due decenni mentre quelle della Russia hanno registrato un calo per la prima volta dal 1998. Negli Usa, che continua a registrare i livello più elevato al mondo, le spese militari sono rimaste stabili per il secondo anno consecutivo attestandosi a 610 miliardi di dollari. E' quanto emerge dai dati dello Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) che evidenziano come le spese militari siano aumentate per 13 anni consecutivamente tra il 1999 e il 2013 per poi registrare una sostanziale stabilità tra il 2013 e il 2016.Nella classifica mondiale al primo posto nel 2017 si collocano ancora gli Stati Uniti con spese militari pari a 610 miliardi di dollari. Al secondo posto si conferma la Cina con 228 mld. Seguono l'Arabia Saudita con 69,4 mld di dollari (era quarto nel 2016), la Russia con 66,3 mld, l'India con 63,9 mld, la Francia con 57,8 mld, il Regno Unito con 47,2 mld, il Giappone con 45,4 mld, la Germania con 44,3 mld e la Corea del Sud con 39,2 mld di dollari. L'Italia si colloca al dodicesimo posto (era all'undicesimo nel 2016) con 29,2 miliardi di dollari: rispetto al periodo 2008-17 si tratta di un calo del 17%.