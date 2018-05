2 maggio 2018- 12:32 Difesa: Sipri, in 2017 spese militari mondiali a 1.739 mld dlr (+1,1%) (2)

(AdnKronos) - "La persistenza elevata delle spese militari - sottolinea l'Ambasciatore Jan Eliasson, presidente del Cda di Sipri- è fonte di gravi preoccupazioni. Impedisce la ricerca di soluzioni pacifiche ai conflitti nel mondo". L'aumento delle spese militari a livello mondiale, in questi anni, spiega Nan Tian, ricercatore Amex al Sipri, "è dovuto alla crescita sostanziale delle spese nei paesi dell'Asia, dell'Oceania e nel Medio Oriente".Nel dettaglio in Cina le spese militari sono aumentate del 5,6% a 228 miliardi di dollari nel 2017. La quota delle spese cinesi nelle spese militari a livello ondiale è passato dal 5,8% nel 2008 al 13% nel 2017. L'India, invece, ha speso 63,9 mld di dollari nel 2017 (+5,5% rispetto al 2016) mentre in Corea del Sud le spese ammontano a 39,2 mld (+1,7%). Con 66,3 mld di dollari spesi nel 2017 quelle della Russia sono inferiore del 20% rispetto al 2016. L'Arabia Saudita ha registrato spese in crescita del 9,2% attestandosi a 69,4 mld di dollari. Anche in Iran (+19%) e in Iraq (+22%) si sono registrati forti aumenti.