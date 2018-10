19 ottobre 2018- 14:58 Difesa: Volpi, Mise sblocchi fondi già approvati

Roma, 19 ott. (AdnKronos) - "Riteniamo opportuno che il ministero dello Sviluppo economico sblocchi con sollecitudine i fondi già approvati destinati al sistema Difesa e all'Industria di riferimento per i progetti già in corso; con la stessa tempestivita' si proceda alla registrazione dei contratti già sottoscritti". Lo chiede il sottosegretario alla Difesa, Raffaele Volpi. "Siamo certi - aggiunge Volpi - che la comune sensibilità di questo Governo per il mantenimento e l'implementazione dei livelli occupazionali, per lo sviluppo industriale, per il sostegno alle aziende nazionali o che producono in Italia, per la ricerca tecnologica e per le necessità della sicurezza nazionale consentirà una rapida ed improrogabile azione in tal senso".