DIGITALE: BALLARANI (HOTLEAD), IMPOSSIBILE LAVORARE SENZA

30 giugno 2017- 18:17

Roma, 30 giu. (AdnKronos) - "L’economia sta cambiando. Esistono nuove regole. Un’azienda piccola può diventare grande, senza particolari investimenti e senza essere stravolta, grazie alla rete. Il Digital è, ormai, il mondo amplificato e velocizzato dove viviamo; impossibile lavorare senza. E’ il nostro presente e il futuro". Ad affermarlo è Gianluigi Ballarani, Ceo di Hotlead, che è stato il relatore principale riguardo il tema dell’Internet Marketing in occasione dell'evento 'Digitale Vs Marketing Tradizionale', organizzato da Confindustria Russia e Deloitte & Touch CIS, presso la sede di quest’ultima a Mosca. Il Marketing tradizionale si trova, così, messo nell’ombra rispetto a quello sul web che è in costante evoluzione. A questo proposito, la Hotlead ha esposto alcune case history significative dove l’utilizzo del Marketing diretto on line si è rivelato particolarmente efficace, diventando, così, un tema di grande interesse durante la conferenza.L’argomento, infatti, è stato approfondito, parlando di lead generation.Quest’ultimo è un processo che consente di giungere a contatti di potenziali clienti, già educati a scegliere l’azienda di interesse piuttosto che un’altra, evidenziandone l’azione mirata rispetto alla vendita off line.Tra le altre questioni trattate, si è parlato delle nuove professioni legate al Web e al Social Marketing, oltre al Seo (Search Engine Optimization) che testimoniano come tale ambito sia in crescita e porti anche opportunità di lavoro che, fino a pochi anni fa, non esistevano. Infine, la Hotlead ha esposto il recente trend di vendita on line che, con ogni probabilità, si svilupperà ancora nel prossimo futuro, ovvero i video(ad esempio i Vlog, dove i video, più della scrittura, rappresentano il mezzo di comunicazione prevalente), aprendo le porte a un altro modo di fare Internet Marketing. Il Digital, oggi, consente a un’impresa di rivolgersi a una clientela non solo locale, ma anche globale (in Russia come in Europa e negli Usa), aumentando le probabilità di successo, senza dover delocalizzare.