14 novembre 2018- 13:48 Digitale: Di Maio, bene investimento Aws, passo verso Smart Nation

Roma, 14 nov. (AdnKronos) - “Accogliamo con favore l’investimento di Amazon Web Services, Inc. (AWS) in Italia. L’impegno di un importante player internazionale in ambito cloud dimostra come il nostro Paese può acquisire una centralità nel mondo del digitale. La sede del data center della AWS Europe (Milan) region renderà l'Italia la sesta regione AWS in Europa, insieme a Francia, Germania, Irlanda, Regno Unito e Svezia". Lo dichiara il Ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio. "Sarà un vantaggio per le imprese, poiché - sottolinea Di Maio - le informazioni arriveranno più rapidamente e i processi interni saranno più veloci. Tutti i sistemi aziendali e della pubblica amministrazione potranno quindi contare su servizi più performanti. Come Ministero e come Governo stiamo mettendo in campo una serie coordinata di iniziative per assicurare la connettività e lo sviluppo delle tecnologie emergenti". "Investimenti come quello di AWS - aggiunge Di Maio - contribuiranno a fare dell’Italia una Smart Nation. Contemporaneamente si assicura l’esercizio della sovranità sui dati che risiederanno in Italia e si presta attenzione alla sostenibilità ambientale dell’iniziativa”.