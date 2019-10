29 ottobre 2019- 19:14 Digitale: Pisano, 'rafforzare collaborazione pubblico privato' (2)

(Adnkronos) - Ora, secondo il presidente, deve diventare ''un fattore sistemico e più impattante sui processi di cambiamento, valorizzando la nuova governance politica sul digitale che, come avevamo chiesto da tempo, ha finalmente un assetto centralizzato e incardinato ai massimi livelli di governo. L’obiettivo su cui dobbiamo lavorare è far si che lo Stato sia in grado di porsi alla guida di un processo collaborativo d’innovazione del Paese, costruendo un dialogo con l’economia reale e con la società capace di far percepire il cambiamento come un’opportunità per tutti di crescita economica, di sostenibilità ambientale e miglioramento della qualità di vita''. I principali temi su cui si focalizzerà la collaborazione nel prossimo periodo sono: sviluppo della domanda d’innovazione e delle competenze per un utilizzo di massa dei servizi digitali, problematiche etiche legate all’uso del web e all’intelligenza artificiale, il sostegno alle start up e alla digitalizzazione delle Pmi, l’attuazione del piano triennale per l’informatica della Pubblica amministrazione 2019-2021. L'obiettivo finale è quello di ''generare un effetto leva sulla trasformazione digitale e colmare il gap d’innovazione che sconta il Paese''. Il consiglio generale di Confindustria digitale ha anche approvato i nuovi steering committee: 'Piattaforme digitali per la Pa' che sarà presieduto da Enrico Cereda; 'Strumenti a supporto digitalizzazione pmi' da Silvia Candiani; 'Digital single market' da Lorenzo Forina; 'Competenze e capitale umano' da Stefano Venturi; 'Innovazione digitale nelle filiere' da Giorgio Migliarina; 'Digital transformation enablers' da Fabio Benasso; 'Sostenibilità e responsabilità sociale' da Agostino Santoni, a cui si aggiungono il gruppo di lavoro 'Cybersecurity' diretto da Giorgio Mosca, Alberto Tripi in qualità di senior advisor per le politiche industriali nazionali e Cristiano Radaelli per i rapporti con l’Ue.