14 marzo 2019- 01:53 Digitale: Pmi confidano per poter collaborare con fornitori e clienti (3)

(AdnKronos) - Dal punto di vista del business, le opportunità del digitale riguardano la possibilità di offrire consulenza ad alto valore aggiunto (96%), fidelizzare i clienti (86%) e acquisirne di nuovi (65%). Questo grazie ai servizi innovativi abilitati dal digitale: il 93% degli studi professionali intervistati da Nielsen, infatti, considera le piattaforme digitali come uno strumento per accedere in tempo reale ai dati aziendali e poter avere un quadro della situazione più chiaro. L’obiettivo finale è quello di potersi dotare di un alto livello informativo ed essere in grado di poter contribuire in modo rilevante alla definizione delle strategie aziendali, oltre a una maggior fidelizzazione della clientela. L’88% dei professionisti, tra l’altro, vede nel digitale un mezzo fondamentale per poter incrementare la collaborazione con i propri clienti, attraverso una efficace condivisione dei documenti di lavoro. Non sorprende, quindi, che le applicazioni più interessanti per i professionisti siano quelle che permettono ai loro clienti di consultare in autonomia documenti che lo studio decide di mettere a disposizione (72%) e di condividere un unico software tra studio ed azienda (87%)