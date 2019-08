20 agosto 2019- 16:49 Dimissioni di Conte 'breaking news' sui siti stranieri

Roma, 20 ago. (AdnKronos) - Le dimissioni di Giuseppe Conte in apertura sui siti stranieri, dalla Cnn alla Bbc, da Le Monde a El Pais, da al Jazeera al turco Daily Sabah, fino alla Frankfurter Allgemeine Zeitung.CNN: "In un discorso di un'ora, Conte ha lanciato un caustico attacco a Matteo Salvini, il ministro dell'Interno e leader della Lega, che era seduto giusto alla sua destra"BBC: "Dopo un feroce attacco al partner della coalizione, Matteo Salvini, il premier Giuseppe Conte ha detto che presenterà le dimissioni. Conte ha definito Salvini 'irresponsabile' per aver creato una nuova crisi politica in Italia per 'interessi personali e di partito'".LE MONDE: "L'Italia non ha più un governo. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato le sue dimissioni durante un discorso al Senato dopo 14 mesi al potere, un annuncio dopo alcune settimane di crisi politica scatenata nel cuore dell'estate dal suo vice premier e ministro dell'Interno...L'alleanza inedita tra il partito di estrema destra, la Lega, ed il movimento antisistema M5S vive dunque la sua ultima giornata alla guida dell'Italia". EL PAIS: "Il primo ministro italiano annuncia le dimissioni e chiama 'irresponsabile' Salvini per aver provocato la crisi di governo...Mattarella dovrà adesso avviare le consultazioni con i leader dei partiti per vedere se c'è la possibilità di formare un nuovo governo o, al contrario, se è necessario anticipare il voto, come chiede Salvini".