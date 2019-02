5 febbraio 2019- 14:43 'Dipintipinti', mostra al Polo oncologico del Civico di Palermo

Palermo, 5 feb. (AdnKronos) - Si intitola 'Dipintipinti' la mostra che sarà inaugurata giovedì pomeriggio, 7 febbraio, alle 17, presso il nuovo padiglione oncologico Arnas Civico di Palermo, che si inserisce nell'ambito del progetto '...E l'Arte salverà il mondo'. "L’idea portante della mostra è quella, da un lato, di avvicinare l’arte al pubblico, e dall'altro, di verificare scientificamente l'impatto dell'ambiente sulle persone - spiegano Pierenrico Marchesa, Direttore Chirurgia Oncologica ed Elena Foddai, Psicologo del Lavoro, ideatori degli eventi - L'intero progetto prende le mosse da un concetto più ampio di benessere organizzativo. Si è pensato ad un benessere olistico che possa essere funzionale per tutti i fruitori dei reparti del Polo Oncologico, che devono rapportarsi quotidianamente con emozioni negative molto intense che sicuramente vanno ad influire sull'accumulo di stress e sulla qualità di vita". "Tra le misura correttive adottate per combattere lo stress vi è la mostra collettiva "Dipintipinti" dove medici, infermieri, pazienti e accompagnatori potranno ammirare, nella sala d’attesa, le opere di sette artisti contemporanei di chiara fama: Alessandro Bazan; Fulvio Di Piazza; Marco Cingolani; Domenico Pellegrino, Davide Mineo, Gabriele Massaro, Fatos Vogli (Fotografo) - dicono gli organizzatori - Questa mostra vuole creare un incontro di sguardi tra artista e pubblico". L’artista interroga il mondo attraverso l’opera e il pubblico interroga l’opera per trovare un mondo. Un incontro di mondi che ha "l’aspirazione di creare un tessuto sociale maturo a praticare un’altrove, il luogo altro dove fare passeggiare l’occhio tra sensazioni, sorprese, riflessioni profonde e lievi gioie - si legge in una nota - Il nostro obiettivo è quello di dare nuovi stimoli ambientali che possano avere una ricaduta positiva sul comportamento umano. Nello specifico, sulla base dei fondamenti della psicologia ambientale applicata, Elpi Gallery svilupperà il concetto di ’Estetica in Ospedale che utilizzato come misura correttiva diviene un concetto del tutto innovativo. Siamo certi che questo progetto andrà ad incidere positivamente sulla qualità della vita di chi lavora e di chi vive quotidianamente il luogo stesso". Sostenitori del progetto il Club Rotary Palermo Est con il suo Presidente E.Colonna Romano, il Club Rotary Palermo Montepellegrino, Presidente Ninni Genova e di altri Club Rotary Area Panormus e da sensibili sponsor privati. Gli eventi possono essere seguiti sulla pagina Facebook Elpi Gallery. La mostra verrà presentata giovedì mattina, alle 10, nel corso di una conferenza stampa, al padiglione 24.