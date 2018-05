3 maggio 2018- 11:56 Diritti tv: domani udienza Sky-Mediapro, attesa per decisione

Milano, 3 mag. (AdnKronos) - E' in calendario per domani, davanti al giudice del tribunale civile di Milano Claudio Marangoni, l'udienza che vedrà contrapporsi Sky e Mediapro per l'assegnazione dei diritti televisivi del campionato di calcio di Serie A. Al centro del confronto tra i legali delle due società la verifica, chiesta dal gruppo di Murdoch, dell'aderenza del bando di Mediapro "alle leggi italiane, alla legge Melandri e alle recenti indicazioni dell'Autorità della concorrenza". Le parti discuteranno davanti al giudice, il quale potrebbe chiedere ulteriori documenti, quindi riservarsi sulla decisione: fino ad allora, dunque anche oltre il 4 maggio - sebbene la decisione è attesa in tempi brevi - la sospensione del bando (decisa dal tribunale lo scorso 16 aprile) resterà in vigore. Solo con la pronuncia del giudice, la decisione diventerà subito esecutiva. I legali di Sky stanno ultimando lo studio dei documenti rispetto a un bando che "solleva così tante perplessità da rendere necessario verificarne la legalità prima di presentare importanti offerte".