DIRITTI TV: MEDIASET, NON PRESENTA OFFERTE PER SERIE A

10 giugno 2017- 11:32

Milano, 10 giu. (AdnKronos) - Il consiglio di amministrazione di Mediaset "ha deciso di non presentare alcuna offerta all’asta che si è conclusa in data odierna" relativa alla "assegnazione di diritti tv Serie A 2018-2021". E' quanto si legge in una nota, nella quale si specifica che "al di là dei contenuti sportivi e dei valori economici attribuiti ai singoli pacchetti, ribadiamo che la formulazione dell’invito a presentare offerte è totalmente inaccettabile in quanto abbatte ogni reale concorrenza e penalizza gran parte dei tifosi italiani costretti ad aderire obbligatoriamente a un’unica offerta commerciale". Mediaset fa sapere che "si riserva di ricorrere in tutte le sedi competenti". In ogni caso, "l’esito dell’asta odierna non avrà alcun effetto sull’offerta calcistica Mediaset della prossima stagione: da agosto 2017 gli abbonati di Premium godranno sempre di tutti i match delle principali squadre della Serie A e soprattutto della Champions League in esclusiva assoluta"."Sappiamo che molti operatori avranno interesse a creare confusione, a sovrapporre il futuro con il presente, ma il pubblico deve essere informato correttamente: il grande calcio della prossima stagione sarà su Mediaset" conclude la nota.