15 novembre 2018- 09:10 Diritti umani: Al via la campagna 'Kindness and Democracy'

Palermo, 15 nov. (AdnKronos) - ?In occasione della giornata mondiale della gentilezza, celebrata in tutto il mondo il 13 novembre, le Associazioni Mete Onlus e Protea Human Rights hanno lanciato la Campagna Socio-Culturale: “Kindness and Democracy. International Campaign of Civilization for the Protection and Defense of the Individual”, della quale è Advocacy Giorgia Butera. La giornata nasce grazie al Japan Small Kindness Movement, fondato a Tokyo nel 1988. Nel 1996, proprio a Tokyo, un primo gruppo di organizzazioni si costituisce nel World Kindness Movement (Movimento mondiale per la Gentilezza). “La Campagna “Kindness and Democracy” nasce per riportare al centro dell’attenzione i valori democratici e liberali di ciascun individuo in seno alla comunità/società. Il mondo attuale è caratterizzato da fenomeni di violenza, di abusi, di conflitti armati e civili; l’umanità è stata sopraffatta da sentimenti impuri. Bisogna tornare ad essere umani, e soprattutto gentili. Ciascun individuo deve professare il giuramento della gentilezza verso se stessi, ma ancor di più verso gli altri”, affermano le due Presidenti."La gentilezza rappresenta una qualità e una caratteristica etica - dice Butera - E’ ciò che promuove l’attenzione e il rispetto verso il prossimo, è la cortesia, la pazienza e la cura. Suggerisce l’ascolto dei bisogni degli altri, senza dimenticare i propri. È “urbanità”, intesa come modalità di comportamento che ci fa vivere in società, armonizzandoci con essa e contribuendo attivamente, senza manierism"i