10 dicembre 2018- 15:48 Diritti umani: Quartapelle, istituire al più presto commissione nazionale

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - "Il senso della giornata mondiale dei diritti umani è confermare il nostro impegno, in Italia e nel mondo, al servizio di un nucleo di principi e diritti che costituiscono l’orizzonte imprescindibile del nostro sviluppo umano e sociale. Ai presidenti delle Camere il mio appello, affinché si spendano attivamente per l’approvazione in tempi brevi delle proposte di legge che istituiscono la commissione nazionale indipendente per i diritti umani”. Lo afferma Lia Quartapelle, capogruppo Pd in commissione Esteri alla Camera. “L’istituzione in questa legislatura di una commissione indipendente -aggiunge- colmerebbe una grave lacuna a protezione degli italiani e onorerebbe gli impegni internazionali assunti dall’Italia più di vent’anni fa. La credibilità dell’Italia e il suo tradizionale impegno per i diritti umani non devono essere compromesse, tanto più che dal 2019 torneremo a fare parte del Consiglio per i diritti umani dell’Onu e in questo ruolo dovremo promuovere un approccio rigoroso per il rispetto dei diritti umani nel mondo. Tra le priorità, la lotta a tutte le forme di schiavitù. Esse coinvolgono anche l’Italia, in particolare attraverso i flussi migratori che accentuano la vulnerabilità degli individui nel quadro della tratta e del traffico di esseri umani".