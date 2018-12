3 dicembre 2018- 16:57 Disabili: Battisti, impegno Fs per favorire mobilità accessibile a tutti

Roma, 3 dic. (AdnKronos) - “Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, conferma la propria continua attenzione alle esigenze di viaggiatori, lavoratori, e di ogni persona con disabilità fisica, sensoriale o intellettiva". A dichiararlo è l'amministratore delegato delle Fs, Gianfranco Battisti. "Con tutte loro – afferma – intratteniamo un assiduo e proficuo confronto, diretto e personale o mediato attraverso le associazioni che le rappresentano. La consapevolezza che ancora esistono e resistono numerose barriere, fisiche, tecniche e anche culturali, è per tutti i ferrovieri uno sprone per lavorare con sempre maggiore e quotidiana tenacia, e per farci promotori di ogni iniziativa che accresca la sensibilità collettiva su questi temi". "Proprio per questo – sottolinea Battisti – ci siamo fatti sostenitori del Festival della Cultura Paralimpica, tenutosi pochi giorni fa a Roma Tiburtina. Proprio per questo rinnoviamo, in questa giornata, il nostro impegno a favore di una mobilità accessibile a tutti, e a favore di una società e di un mondo del lavoro sempre più inclusivi e sostenibili.” Tra le best practice intraprese dall’azienda negli ultimi anni la più importante è quella che riguarda il serrato confronto con i clienti a ridotta mobilità in occasione della costruzione dei nuovi treni regionali Rock e Pop, con incontri iniziati fine nei luoghi di progettazione e produzione, insieme agli ingegneri di Trenitalia, di Alstom Ferroviaria e di Hitachi Rail. Gli incontri sono proseguiti nel roadshow #lamusicastacambiando che, nell’ultimo anno, ha portato in 12 piazze italiane i modelli in scala reale 1:1 dei Pop e dei Rock con un totale di oltre 646mila visitatori.