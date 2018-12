3 dicembre 2018- 19:16 Disabili: Conte, in cdm legge delega, massima attenzione governo

Roma, 3 dic. (AdnKronos) - "Sono fiero di annunciare che noi, già questa settimana, confidiamo di portare in cdm la legge delega alla disabilità, si tratta di un passaggio importante, che ci rende orgogliosi di aver lavorato a questo obiettivo" che porterà a "un codice sulle disabilità". Lo annuncia, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, il premier Giuseppe Conte. (segue)