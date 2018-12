3 dicembre 2018- 19:30 Disabili: Conte, in cdm legge delega, massima attenzione governo (2)

(AdnKronos) - Conte dedica la giornata istituita dall'Onu "ai presenti e a tutte le persone con disabilità che ci stanno seguendo", nonché a tutte quelle "persone che quotidianamente affiancano" i disabili, "in particolar modo a chi lo fa guardandovi negli occhi, a quelli che vi sostengono con onore, condividendo tante gioie e immagino dolore. Volevo rimarcare come questo governo, da quando ha iniziato il suo processo di formazione, ha subito pensato a istituire un ministero dedicato alla famiglia e alle disabilità, con la figura di un sottosegretario con delega". "Un'attenzione precisa - prosegue - dimostrata sin dall'inizio", nella consapevolezza "che occorreva una speciale attenzione per queste persone e per i temi di loro interesse". Il tal senso, va l'idea di un "codice unico sulle disabilità. Cos'è? si tratta di un codice - rimarca Conte - che consente l'affermazione del pieno diritto di cittadinanza, riguarda il benessere e mira a realizzare la piena inclusione politica, sociale, economico e culturale" delle persone con disabilità. "Per noi è importante dal punto di vista normativo un corpo di regole che guardi con attenzione e approccio organico", ma "anche da un punto di vista simbolico - riconosce -: costituisce un attestato dell'attenzione di questo governo e della sua determinazione a tradurre in reali azioni" la sensibilità a questo tema.