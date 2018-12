3 dicembre 2018- 20:03 Disabili: Conte, in cdm legge delega, massima attenzione governo (2)

(AdnKronos) - A conclusione della conferenza stampa, che è stata tradotta nella lingua dei segni, Conte ha letto una poesia di Ermanno Eandi dal titolo 'sedia a ruote'. "Sono immobile eppure mi muovo - ha recitato il premier senza rivelare il nome dell'autore ma invitando i presenti a cercarlo - corro, volo, salto, m’innalzo con la mia fantasia e raggiungo vette altissime. Da lì vedo la mia voglia di rivincite, l’autenticità di essere me stesso, lontano da quel che sono ma vicino alla mia pura sensibilità. A volte vedo gli altri correre da fermi con i pensieri inariditi, che fingono di capirmi con il loro falso compianto di chi non vola più o, peggio, non hai mai volato. Dalla mia sedia a ruote spuntano le ali, faccio capriole nella mente, mi piaccio e capisco: che è meglio avere un corpo senza corpo che una testa senza testa".