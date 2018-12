12 dicembre 2018- 16:37 Disabili: Conte, introduzione Codice unico conferma impegno governo

Roma, 12 dic. (AdnKronos) - "Come avevo promesso il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera anche all’iter per l’introduzione del Codice unico sulle disabilità. Un’ulteriore dimostrazione dell’impegno continuo mio e del governo per un pieno ed effettivo riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità". Lo scrive sul suo profilo Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.