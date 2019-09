14 settembre 2019- 19:02 Disabili: Conte, 'manterrò deleghe, impegno a cui non voglio sottrarmi' (2)

(AdnKronos) - "Sono fermamente determinato -scrive ancora Conte- perché sia raggiunta una integrale inclusione sociale, insieme al pieno esercizio di una cittadinanza attiva. E questo non solo sul piano normativo, per cui comunque, sia chiaro, sono pronto a esercitare tutta la mia moral suasion anche con i parlamentari affinché si proceda speditamente. Mi riferisco in particolare al Codice delle disabilità, una legge delega in discussione adesso in commissione in Parlamento". "Ci vorranno ancora diversi passaggi, ma siamo sulla buona strada per realizzare una razionale riunificazione normativa della disciplina in materia di sostegno alla disabilità e alla non autosufficienza, che confido possa diventare un modello per altri Paesi, con il riconoscimento di principi, diritti, facoltà e anche di responsabilità". "Particolare attenzione sarà dedicata alla figura del caregiver, che molto spesso è un familiare, e che merita pieno riconoscimento giuridico. Ho intenzione, inoltre, di creare un Forum permanente per avere uno stabile momento di confronto. C’è ancora molto da fare e ci vorrà del tempo per raggiungere tutti i risultati sperati. Il cammino è lungo, ma l’importante è procedere lungo la direzione giusta, passo dopo passo".